Каменюка уже решил, чем хочет заниматься после завершения карьеры

34-летний ветеран Зари Никита Каменюка поделился планами на будущее.

"Надеюсь, что останусь в Заре. Очень буду этому рад. Думаю, это уже решит руководство клуба, на какой должности они меня видят.

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С удовольствием буду работать в этом клубе. От них должно поступить предложение, тогда уже будем думать, говорить", – рассказал Каменюка для Instagram-страницы Зари.

Напомним, ветеран защищает цвета луганского клуба с 2008 года. В нынешнем сезоне УПЛ Каменюка провел 6 матчей, в которых отличился тремя ассистами.

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