Скрипник: Вперше у тренерській кар'єрі в моїй команді був такий капітан

"Я вже йому і в очі сказав, і при всій команді, що мати такого капітана в моїй тренерській кар'єрі – це було вперше. Тому що його аура, характер – це стрижень, який команду не те що тримає, а уособлює.

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У нас є досвідчені хлопці, які вже багато років у цій команді. Це і Микита Шевченко, і Віталік Вернидуб, і Діма Хомченовський. Це досвідчені дорослі хлопці, які уособлюють Зорю. Микита виділяється своєю аурою, яка дійсно хороша і капітанська. Його слова завжди доходять до вух і залишаються в голові, а не вилітають. Команда з Десною грала для нього, домоглися цього результату. Це видно і по банеру, і по футболках.

Сподіваюся, в першому турі наступного сезону проведемо його з уболівальниками, якщо нам дозволять. Його хочуть провести гідно, чого він і заслуговує. Медаль, яку ми заслужили, була і для нього", – сказав Скрипник у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Микита Каменюка раніше вирішив завершити кар'єру футболіста і відтепер працюватиме у тренерському штабі Зорі.

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