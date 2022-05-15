Вест Хем втримав нічию у матчі 37 туру АПЛ проти Ман Сіті. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

У першому таймі Джаррод Боуен приголомшив лідера чемпіонату дублем. Конкурент Ярмоленка двічі уникав офсайдів, вискакував на ударні позиції і розбирався з Едерсоном.

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Манчестер Сіті зміг оговтатися по перерві і повинен був навіть вигравати матч. Захисники Вест Хема активно "допомагали" – Доусон невдало підставився під постріл Гріліша, а Цоуфал взагалі сам зрізав м'яч у власні ворота. Той-таки Доусон "привіз" пенальті, заваливши Мареза у карному майданчику. Алжирець взявся виконувати удар і програв дуель Фабіанскі – 2:2.