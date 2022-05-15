Олександр Зінченко традиційно для останніх турів потрапив у стартовий склад. Андрій Ярмоленко залишився в запасі практично до кінця зустрічі. Перший момент на 2 хвилині. Бернарду Сілва закинув, Зінченко увірвався до воротарського, але пробити було важко – захисник і воротар встигали перекрити. Уже поблизу своїх воріт Олександр випустив Доусона на другому поверсі. Кілька хвиль атаки Вест Хема цілком могли завершитися взяттям воріт, однак центрбек, який чимало забиває з повітря, цього разу схибив з кількох метрів. Ляпорт, ведучи боротьбу в центрі поля, наступив на ногу боковому судді. Головний рефері матчу Ентоні Тейлор зустрів курйозний епізод посмішкою, а іспанський захисник Сіті перепросив за свою необережність.

Вест Хем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Незвично багато дальніх ударів як для лідера сезону. Вест Хем глибоко засів у своєму штрафному, але ці постріли все одно таять чимало загрози. І все ж саме лондонці підстерегли свій момент. Форналс з центра поля віддає у дотик, Бовен витримує офсайдну лінію, обігрує воротаря і забиває з гострого кута! На 24 хвилині конкурент Ярмоленка на позиції правого вінгера дарує чемпіонську інтригу і сподівання Ліверпулю, в який раніше сватали саме Джаррода. Зінченко змістився у центр, пройшов парочку суперників і віддав Жезусу. Бразилець мінімально схибив.

Черговий класний пас українця. Ще ближче до мети. Тепер уже з лівого флангу Зінченко націлено прострілив. Жезус накрутив кількох суперників, але третій оборонець у падінні заблокував удар. Зіна виростає у головну персону атак Ман Сіті. Знову покриває український універсал центральну зону. Впіймав снаряд на ногу і вистрелив зовсім поруч зі стійкою. Антоніо намагається бути одним у полі воїном. Ця силова боротьба завдає величеньких проблем захисту манчестерців.

Вест Хем забив другий гол практично в аналогічному ключі, що й перший. Атака від своїх воріт, дальній пас, Соучек виграв верх, Антоніо скинув, а Бовен знову уникнув пастки поза грою. Зінченко отримує претензії від Ляпорта. Саме Сашко затримався, залишивши Джаррода в чистій позиції. Схожої помилки припустився на цьому ж стадіоні Миколенко у складі Евертона. Фатальна арена для захисників збірної України. Манчестер Сіті у першому таймі формально перестріляв суперника (13:3), але за очікуваними голами та якістю моментів відверто поступився.

Зінченко виправився на старті другої половини. Підібрав перед чужим штрафним, м'яко подав на Родрі, який скинув під розстрільний удар Грілішу. Такий собі передгольовий пас від Олекса! За перші 10 хвилин по перерві Сіті повністю домінує і навіть втоптує суперника: 5:0 за ударами, всі з меж штрафного, кожен міг завершитися взяттям воріт. Ляпорт дуже невдало віддав назад, відрізавши Едерсона. Добре, що Зінченко не дрімав і встиг раніше за Антоніо, однак вибив не дуже вдало, і Бовен знову завершував момент з гострого кута – цього разу невлучно.

Канселу завозився на чужій половині. Фернандінью під тиском вивів Антоніо... сам на сам зі своїм воротарем. Майкл вирішив перекидати Едерсона і дарма, адже підвів приціл. Зінченко вдруге приклався здалеку, змусивши дещо запанікувати Фабіанскі. Сіті зрівняв на рівному місці завдяки подарунку суперника. Марез подав штрафний, Цоуфал зрізав у власні ворота. Соучек перевисів Зіну на другому поверсі, Бовен з рикошетом від Ляпорта дивом не влучив у зовсім порожній кут.

Жезус вдруге в матчі красиво летить у чужому штрафному. В обох випадках Габріель отримував по ногах, але лише після перерви Тейлор вирішив переглянути епізод за підказкою VAR. Таки пенальті. Проте Марез програв дуель Фабіанскі з 11-метрового. Класний сейв 37-річного польського воротаря на 86 хвилині! Зінченко покрутився навколо кількох захисників у чужому штрафному і пробив, але сили не вистачило, заблокували.

Ярмоленко замінив Антоніо на останніх спекундах компенсованого часу, просто аби потягнути час. Вест Хем гарантує собі як мінімум Лігу конференцій на сезон 2022/23, відстаючи від зони Ліги Європи (МЮ посідає 6 сходинку) на 2 бали. Ман Сіті набирає 90 очок і зберігає Ліверпулю крихітні надії на золото. Команда Клоппа відстає на 4 очки, але має 2 матчі проти одного в лідера АПЛ. Підопічні ж Гвардіоли зустрічаються на фініші з Астон Віллою Джеррарда, легенди "червоних" – яка іронія, буде бій!