Вест Хэм удержал ничью в матче 37 тура АПЛ против Ман Сити. Смотрите видео голов и обзор поединка.

В первом тайме Джаррод Боуэн ошеломил лидера чемпионата дублем. Конкурент Ярмоленко дважды избегал офсайдов, выскакивал на ударные позиции и разбирался с Эдерсоном.

Ман Сити дарит надежду Ливерпулю на золото АПЛ – Зинченко повторил казус Миколенко с Вест Хэмом и стал соавтором 2 голов

Манчестер Сити смог прийти в себя после перерыва и должен был даже выигрывать матч. Защитники Вест Хэма активно "помогали" – Доусон неудачно подставился под выстрел Грилиша, а Цоуфал вообще сам срезал мяч в свои ворота. Тот же Доусон "привез" пенальти, завалив Мареза в штрафной площади. Алжирец взялся исполнять удар и проиграл дуэль Фабиански – 2:2.