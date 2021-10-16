Гості несподівано виграли перший тайм завдяки голу на 39-й хвилині. Буфал мав купу часу та простору для прострілу з флангу, а Фюльжені залишився без нагляду перед воротами Доннарумми.

ПСЖ на очах Мессі здійснив натужний камбек – Мбаппе оформив гол+пас у матчі проти сенсації сезону

По перерві ситуацію взявся рятувати Мбаппе. Спочатку чемпіон світу віддав гольову передачу Данілу, а на 87-й хвилині реалізував неоднозначний пенальті. П'єррік Каппель справді зіграв рукою, проте кількома секундами раніше Ікарді підозріло притримав іншого гравця Анже. Арбітр під час перегляду повтору чомусь звернув увагу лише на порушення "чорно-білих", подарувавши ПСЖ вольову перемогу.