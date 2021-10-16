Гости неожиданно выиграли первый тайм благодаря голу на 39-й минуте. Буфал имел кучу времени и пространства для прострела с фланга, а Фюльжени остался без присмотра перед воротами Доннаруммы.

ПСЖ на глазах Месси совершил натужный камбек – Мбаппе оформил гол+пас в матче против сенсации сезона

После перерыва ситуацию взялся спасать Мбаппе. Сначала чемпион мира отдал голевую передачу Данилу, а на 87-й минуте реализовал неоднозначный пенальти. Пьеррик Каппель действительно сыграл рукой, но несколькими секундами ранее Икарди подозрительно придержал другого игрока Анже. Арбитр во время просмотра повтора почему-то обратил внимание только на нарушение "черно-белых", подарив ПСЖ волевую победу.