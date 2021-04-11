Колос совершил эффектный камбэк в матче против Олимпика в 21-м туре Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Начало первой 45-минутки был достаточно спокойным, но забитый на 30 минуте гол Ибрагима Каргбо после красивого паса из своей части поля добавил градуса противостоянию. Колос побежал отыгрываться и ему это удалось уже после перерыва.

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Экра получил вторую желтую и оставил Олимпик в меньшинстве, а этим воспользовались подопечные Руслана Костышина. Сначала его сын Денис реализовал пенальти, а в конце встречи Милько голом головой вырвал победу.

Колос набрал 33 зачетных балла и закрепился на 6 строчке, Олимпик остался на 11 позиции, имея в своем активе 17 пунктов.