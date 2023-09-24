Каталонці в першому таймі не могли знайти підступи до воріт суперника. Натомість Сельта провила кілька гострих атак, одна з яких закінчилася голом. По перерві Барселона тиснула на "небесно-блакитних", але гості змогли виходити з-під пресингу. Сельта скористалась своїм шансом і вдруге засмутила каталонців. На всю зустріч сил "небесно-блакитних" не вистачило. Наприкінці матчу Лєвандовскі та Канселу змогли здобути для Барселони перемогу.

Барселона в божевільному матчі вирвала перемогу у Сельти – Лєвандовскі оформив дубль, Канселу забив на останніх хвилинах

Команда Хаві наразі посідає першу сходинку з 16 балами. Сельта перебуває 17 місці, маючи чотири бали.