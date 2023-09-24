Барселона сумела одержать победу над Сельтой в тяжелом матче шестого тура Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Каталонцы в первом тайме не могли найти подступы к воротам соперника. Зато Сельта провела несколько острых атак, одна из которых закончилась голом. После перерыва Барселона давила на "небесно-голубых", но гости смогли выходить из-под прессинга. Сельта воспользовалась своим шансом и во второй раз огорчила каталонцев. На всю встречу сил "небесно-голубых" не хватило. В конце матча Левандовски и Канселу смогли добыть для Барселоны победу.

Барселона в сумасшедшем матче вырвала победу у Сельты – Левандовски оформил дубль, Канселу забил на последних минутах

Команда Хави занимает первую строчку с 16 баллами. Сельта находится на 17 месте, имея четыре балла.