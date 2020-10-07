Юний хавбек Ренна вперше зіграв за свою збірну 8 вересня, вийшовши на заміну в матчі Ліги націй проти Хорватії, а в сьогоднішній грі Дідьє Дешам випустив Едуардо з перших хвилин.

Франція – Україна – відео голів

Камавінга віддячив за таку довіру забити м'ячем вже на 9-й хвилині. Хавек став другим наймолодшим (17 років і 11 місяців) автором гола в історії збірної Франції. Рекорд, датований ще 1914 роком, належить Морісу Гостігеру (17 років і 5 місяців).

Нагадаємо, товариський матч Франція – Україна на легендарному Стад де Франс став для "синьо-жовтих" підготовкою до зустрічей Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, які відбудуться в Києві 10 та 13 жовтня відповідно.

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