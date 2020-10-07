Юный хавбек Ренна впервые сыграл за свою сборную 8 сентября, выйдя на замену в матче Лиги наций против Хорватии, а в сегодняшней игре Дидье Дешам выпустил Эдуардо с первых минут.

Франция – Украина – видео голов

Камавинга отблагодарил за такое доверие забитыт мячом уже на 9-й минуте. Хавек стал вторым самым молодым (17 лет и 11 месяцев) автором гола в истории сборной Франции. Рекорд, датированный еще 1914 годом, принадлежит Морису Гостигеру (17 лет и 5 месяцев).

Напомним, товарищеский матч Франция – Украина на легендарном Стад де Франс стал для "сине-желтых" подготовкой к встречам Лиги наций против Германии и Испании, которые состоятся в Киеве 10 и 13 октября соответственно.

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