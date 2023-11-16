Едуардо Камавінга отримав травму на тренуванні збірної Франції. У футболіста діагностовано розтягнення зв'язок коліна.

У середу,15 листопада, на тренуванні збірної Франції травми зазнав зірковий футболіст мадридського Реала Едуардо Камавінга – півзахисник "бланкос" зазнав удару в коліно і звалився на газон.

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Як інформує прес-служба збірної Франції, у футболіста діагностовано розтягнення зв'язок правого коліна. Дідьє Дешам в екстреному порядку знайшов заміну Едуардо, викликавши до національної команди Хефрена Тюрама з Ніцци.

За інформацією El Chiringuito TV, термін відновлення Камавінги становитиме близько шести тижнів.

Франція готується зіграти два завершальні матчі відбору до Євро-2024 – з Гібралтаром вдома і Грецією на виїзді. Зустрічі заплановані на 18 і 21 листопада відповідно.

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