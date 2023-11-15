Ізраїль врятувався від поразки проти Швейцарії в матчі 7-го туру кваліфікації на Євро-2024. Рахунок та огляд матчу читайте на Футбол 24.

Євро-2024, кваліфікація. Група І, 7 тур

Ізраїль – Швейцарія – 1:1

Голи: Вайссман, 89 – Варгас, 36

Збірна Ізраїлю не грала у жовтні. Збройний конфлікт у Секторі Гази потіснив усе на другорядні ролі. УЄФА попереносив матчі національної команди. Цілком логічне рішення, але тепер доводиться проводити чотири поєдинки за дев'ять днів. Марафон почався поразкою від Косова, а сьогодні грали проти Швейцарії – одного з лідерів групи І.

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Фаворити вже на 11 хвилині повинні були відкрити рахунок, але Варгас у ближньому бою не зумів переграти голкіпера. Локальна невдача не завадила Рубену, він став найнебезпечнішим гравцем першого тайму. Вперше форвард швейцарців забив на 22, коли зіграв на добиванні після влучання Окафора в поперечину, але попутно порушив правила. Пізніше Варгас виконав усе легально – відкрився на дальній і точно замкнув подачу від Фернандеша. Перед перервою була нагода оформити дубль, але знову номінальних господарів врятував каркас воріт.

Збірна Ізраїлю подібних моментів не мала, створюючи бодай щось лише після стандартів. А ще можна згадати спробу Тургемана, який з дальньої відстані намагався покарати Зоммера за сміливий вибір позиції. Щоправда, було не так ефективно, як ефектно. Голкіпер таки дістав м'яч, але він і так, найімовірніше, йшов за межі поля. Відразу ж по перерві ізраїльтяни взялися атакувати по-справжньому – також влучили у поперечину, а ще претендували на пенальті. Ентоні Тейлор вирішив, що така гра рукою не заслуговує на покарання.

Швейцарія витримала стартовий тиск і грамотно заспокоїла гру. Саме заспокоїла, а не засушила, бо про атаки вона не забула. Амдуні красиво закручував під дальню стійку – не вистачило якихось сантиметрів. Чудовий удар Закарії голкіпер таки спромігся перевести на кутовий. Коли здавалося, що гра так і закінчиться, Ізраїль забив. Банальна подача з флангу, але захисники швейцарців зіграли дуже необережно. М'яч дістався Вайссману, який з близької відстані переправив його у сітку.

Замість того, щоб влаштувати фінальний штурм, гості дали шанс Ізраїлю. Фернандеш на початку компенсованого часу заробив пряму червону картку, але покарати за це суперники не встигли. Нічия.

Євро-2024: список команд, які вже подолали кваліфікацію:

Швейцарія, не втримавши переможний рахунок, втратила шанс достроково долучитися до команд, які вже забронювали собі поїздку до Німеччини на континентальну першість. Учасниками Євро-2024, окрім господарок турніру, вже стали Іспанія, Франція, Шотландія, Англія, Туреччина, Бельгія, Австрія та Португалія.