Эдуардо Камавинга получил травму на тренировке сборной Франции. У футболиста диагностировано растяжение связок колена.

В среду, 15 ноября, на тренировке сборной Франции травму получил звездный футболист мадридского Реала Эдуардо Камавинга – полузащитник "бланкос" получил удар в колено и упал на газон.

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Как информирует пресс-служба сборной Франции, у футболиста диагностировано растяжение связок правого колена. Дидье Дешам в экстренном порядке нашел замену Эдуардо, вызвав в национальную команду Хефрена Тюрама из Ниццы.

Франция готовится сыграть два заключительных матча отбора к Евро-2024 – с Гибралтаром дома и Грецией на выезде. Встречи запланированы на 18 и 21 ноября соответственно.

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