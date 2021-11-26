Програму 14-го туру Серії А відкривала зустріч на Сардинії між місцевим Кальярі та Салернітаною. Обидві команди замикали турнірну таблицю чемпіонату Італії, маючи всього по 7 очок, а до рятівної 17-ї сходинки їм не вистачало 4 залікових бали. Словом, нічия нікого не влаштовувала.

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Господарі домінували протягом всього поєдинку, завдавши вдвічі більше ударів, але за влучаннями у площину воріт протягом 73-х хвилин статистика була практично рівною – 2:1. Кальярі ніяк не вдавалося конвертувати свою перевагу в гольовий момент. Тим не менш, на 74-й оборона Салернітани таки дала фатальний збій. Карбоні на лівому фланзі невдало спробував обіграти Обі, а Жоау Педро, підхопивши відскок, прострілив на ближню стійку – Паволетті ж, який вийшов на 60-й хвилині, замкнув у дотик. 1:0!

Цей гол довгий час залишався єдиним у зустрічі. На 90-й хвилині вже ніхто не вірив у можливість камбеку гостей, однак саме він і стався: Дзортеа виконав подачу з лівого флангу, а Бонаццолі, вирвавшись з-за спини Карбоні, розстріляв ворота метрів з семи – 1:1! Фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Кальярі та Салернітана набрали восьме очко в турнірній таблиці, залишившись на своїх місцях. Цей результат особливо важливий для Андрія Шевченка, адже Дженоа зберегла перевагу над двома аутсайдерами – втім, відрив становить всього 1 заліковий бал.

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