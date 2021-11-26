Программу 14-го тура Серии А открывала встреча на Сардинии между местным Кальяри и Салернитаной. Обе команды замыкали турнирную таблицу чемпионата Италии, имея всего по 7 очков, а до спасительной 17-й строчки им не хватало 4 зачётных балла. Словом, ничья никого не устраивала.

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Хозяева доминировали на протяжении всего поединка, нанеся вдвое больше ударов, но по попаданиям в створ ворот в течение 73-х минут статистика была почти равной – 2:1. Кальяри никак не удавалось конвертировать преимущество в голевой момент. Тем не менее, на 74-й оборона Салернитаны таки дала роковой сбой. Карбони на левом фланге неудачно попытался обыграть Оби, а Жоау Педро, подхватив отскок, прострелил на ближнюю штангу – вышедший на 60-й минуте Паволетти замкнул в касание. 1:0!

Этот гол долгое время оставался единственным. На 90-й минуте уже никто не верил в возможность камбэка гостей, однако именно он и случился: Дзортеа исполнил подачу с левого фланга, а Бонаццоли, вырвавшись из-за спины Карбони, расстрелял ворота метров с семи – 1:1! Финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Кальяри и Салернитана набрали восьмое очко в турнирной таблице, оставшись на своих местах. Этот результат особенно важен для Андрея Шевченко, ведь Дженоа сохранила преимущество над двумя аутсайдерами – впрочем, отрыв составляет всего один зачётный балл.

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