Сардинці на своєму офіційному сайті повідомили про звільнення 51-річного фахівця та його тренерського штабу. Додамо, що острів'ян від зони порятунку відділяє 5 очок. У наступному турі Кальярі зустрінеться з найгіршою командою Серії А – Кротоне.

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Кальярі не може виграти у 16 матчах Серії А поспіль і закономірно звалився у зону вильоту. Команда вже не перший місяць демонструвала жахливі результати, але 24 січня керівництво наважилося продовжити контракт з Ді Франческо до 2023 року. Як виявилося, рішення було помилковим.

Нагадаємо, що Ді Франческо зробив собі ім'я, тренуючи Сассуоло та Рому. З "вовками" фахівець доходив до півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, на своєму шляху драматично вибивши Барселону.

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