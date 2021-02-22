Леонардо Семпличи стал главным тренером Кальяри, сообщает официальный сайт клуба.

Кальяри уволил Ди Франческо всего через месяц после продления контракта

53-летний специалист подписал контракт с Кальяри до лета 2022-го. Последним местом работы Семпличи была СПАЛ, который уволил специалиста летом 2020 года. Напомним, "красно-синие" уволили Эусебио Ди Франческо из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 23-х туров Серии А Кальяри находится в зоне вылета на расстоянии 5-ти очков от спасительного 17-го места.

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