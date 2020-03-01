Кальярі – Рома – 3:4 – відео дубля колишньої зірки УПЛ та результативної перестрілки

Рома обіграла Кальярі у 26-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кальярі забив першим – Жоао Педро на 28-й хвилині ефектно перекинув голкіпера Роми та вразив дальній кут. Втім, ще до перерви підопічні Паулу Фонсеки вийшли вперед завдяки двом голам Ніколи Калініча, який свого часу захищав кольори Дніпра.

Рома у результативному матчі переграла Кальярі, екс-зірка Дніпра став героєм зустрічі

У другому таймі Калініч скинув на Клюйверта, який забив третій м'яч. Кальярі скоротив відставання зусиллями Гастона, але Коларов прямим ударом зі штрафного знову зміцнив перевагу римлян. Господарів вистачило лише на один гол з пенальті. 3:4 – результативний тріумф столичних гостей.

Завдяки цій перемозі Рома продовжує переслідувати Аталанту в боротьбі за 4 місце Серії А.