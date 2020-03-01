toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТАР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Кальярі – Рома – 3:4 – відео дубля колишньої зірки УПЛ та результативної перестрілки

23:15 141 Читать на русском
Кальярі – Рома – 3:4 – відео дубля колишньої зірки УПЛ та результативної перестрілки
Кальярі – Рома: відео голів та огляд матчу 1 березня 2020

Рома обіграла Кальярі у 26-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

28’ Гальвао Жоао Педро
76’ Гастон Перейро
89’ Гальвао Жоао Педро
 
Нікола Калініч 29’
Нікола Калініч 41’
Джастін Клюйверт 64’
Александр Коларов 81’
28’ Гальвао Жоао Педро
29’ Нікола Калініч
41’ Нікола Калініч
64’ Джастін Клюйверт
76’ Гастон Перейро
81’ Александр Коларов
89’ Гальвао Жоао Педро

Кальярі забив першим – Жоао Педро на 28-й хвилині ефектно перекинув голкіпера Роми та вразив дальній кут. Втім, ще до перерви підопічні Паулу Фонсеки вийшли вперед завдяки двом голам Ніколи Калініча, який свого часу захищав кольори Дніпра.

Рома у результативному матчі переграла Кальярі, екс-зірка Дніпра став героєм зустрічі

У другому таймі Калініч скинув на Клюйверта, який забив третій м'яч. Кальярі скоротив відставання зусиллями Гастона, але Коларов прямим ударом зі штрафного знову зміцнив перевагу римлян. Господарів вистачило лише на один гол з пенальті. 3:4 – результативний тріумф столичних гостей.

Завдяки цій перемозі Рома продовжує переслідувати Аталанту в боротьбі за 4 місце Серії А.

blog_ava
Зоря вирвала перемогу в Олімпіка та потіснила Динамо із зони Ліги чемпіонів
15:54
11801
Теги
Відеоновини Кальярі - Рома Нікола Калініч Нікола Калініч Кальярі Кальярі Рома Рома Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
13
хв
Портсмут
21:45
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук