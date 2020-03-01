toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТАР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Рома у результативному матчі переграла Кальярі, екс-зірка Дніпра став героєм матчу

20:56 207 Читать на русском
Рома у результативному матчі переграла Кальярі, екс-зірка Дніпра став героєм матчу
Кальярі – Рома –3:4 / Фото із відкритого джерела

Рома на виїзді перестріляла Кальярі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

28’ Гальвао Жоао Педро
76’ Гастон Перейро
89’ Гальвао Жоао Педро
 
Нікола Калініч 29’
Нікола Калініч 41’
Джастін Клюйверт 64’
Александр Коларов 81’
28’ Гальвао Жоао Педро
29’ Нікола Калініч
41’ Нікола Калініч
64’ Джастін Клюйверт
76’ Гастон Перейро
81’ Александр Коларов
89’ Гальвао Жоао Педро

Кальярі у домашньому матчі зустрічався із Ромою. Гості розпочали матч, активно пресингуючи суперника. На 28-й хвилині Педро здивував глядачів ефектним голом з лінії штрафного майданчика. Це розлютило римлян і одразу на 29-й після помилки захисника Калініч головою спрямував м'яч у сітку. Це додало сил "вовкам". Під завісу першої половини зустрічі той же Калініч в межах карного майданчика замкнув передачу Мхітаряна – 1:2.

Після перерви знову відзначився Калініч. Він виконав божественну скидку на Клюйверта, який вийшов віч-на-віч із воротарем та холоднокровно пробив, збільшивши перевагу римлян. Острів'яни прагнули відігратись. На 76-й Перейро виконав чудовий індивідуальний прохід і потужно вистрілив у дальній кут – 2:3. Трохи згодом гравці Роми заробили штрафний удар, який реалізував Коларов. На 89-й арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Його не зумів реалізувати Жоау Педро, проте він впорався на добиванні. Героєм матчу однозначно можна вважати Ніколу Калініча, який відзначився асистом та дублем у ворота суперника.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

blog_ava
Мбокані продовжує розривати в Бельгії – екс-динамівець зробив хет-трик і наздогнав партнера Яремчука, Безуса та Пластуна
00:50
7274
Теги
Італія Кальярі - Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук