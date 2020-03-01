Рома у результативному матчі переграла Кальярі, екс-зірка Дніпра став героєм матчу

Рома на виїзді перестріляла Кальярі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кальярі у домашньому матчі зустрічався із Ромою. Гості розпочали матч, активно пресингуючи суперника. На 28-й хвилині Педро здивував глядачів ефектним голом з лінії штрафного майданчика. Це розлютило римлян і одразу на 29-й після помилки захисника Калініч головою спрямував м'яч у сітку. Це додало сил "вовкам". Під завісу першої половини зустрічі той же Калініч в межах карного майданчика замкнув передачу Мхітаряна – 1:2.

Після перерви знову відзначився Калініч. Він виконав божественну скидку на Клюйверта, який вийшов віч-на-віч із воротарем та холоднокровно пробив, збільшивши перевагу римлян. Острів'яни прагнули відігратись. На 76-й Перейро виконав чудовий індивідуальний прохід і потужно вистрілив у дальній кут – 2:3. Трохи згодом гравці Роми заробили штрафний удар, який реалізував Коларов. На 89-й арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Його не зумів реалізувати Жоау Педро, проте він впорався на добиванні. Героєм матчу однозначно можна вважати Ніколу Калініча, який відзначився асистом та дублем у ворота суперника.

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