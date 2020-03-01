Кальяри – Рома – 3:4 – видео дубля бывшей звезды УПЛ и результативной перестрелки

Рома обыграла Кальяри в 26-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кальяри забил первым – Жоао Педро на 28-й минуте эффектно перебросил голкипера Ромы и поразил дальний угол. Впрочем, еще до перерыва подопечные Паулу Фонсеки вышли вперед благодаря двум голам Николы Калинича, который в свое время защищал цвета Днепра.

Рома в результативном матче переиграла Кальяри, экс-звезда Днепра стал героем встречи

Во втором тайме Калинич сбросил на Клюйверта, который забил третий мяч. Кальяри сократил отставание усилиями Гастона, но Коларов прямым ударом со штрафного снова укрепил преимущество римлян. Хозяев хватило лишь на один гол с пенальти. 3:4 – результативный триумф столичных гостей.

Благодаря этой победе Рома продолжает преследовать Аталанту в борьбе за 4 место в Серии А.