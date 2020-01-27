Калітвінцев зізнався, чому вирішив покинути Динамо

Півзахисник Десни Владислав Калітвінцев розповів, чому не зміг закріпитись в складі київського клубу.

"Багато було різних факторів. Десь і я травмований був, десь, можливо, не так працював, десь з тренером не могли знайти спільну мову. Одним словом, якщо я не там, значить так треба. Значить, не дотягував до рівня Динамо. Але, повторюся, травми теж були причиною того, що я не заграв в Києві.

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Для мене було кроком вперед перейти в київський Арсенал для того, щоб мати ігрову практику. А потім сезон закінчився, і на мене вийшов головний тренер Десни Олександр Рябоконь і запропонував попрацювати разом. Я довго не думав, погодився, тому що це було цікаво.



Будь-якому футболісту приємно, коли сам головний тренер тебе набирає і каже, що хоче бачити тебе в команді. Це підкуповує, і тобі відразу хочеться прийти його команду. Рябоконь постійно тримає всіх в напрузі, в хорошому сенсі слова. І всі розуміють, за що грають і за кого", – поділився Калітвінцев у програмі Футбольний формат.

До слова, Владислав провів 18 матчів у складі Десни в поточному сезоні, відзначившись 4 голами та 3 асистами.

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