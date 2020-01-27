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Калитвинцев признался, почему решил покинуть Динамо

15:53 139 Читати українською
Калитвинцев признался, почему решил покинуть Динамо
Владислав Калитвинцев / фото ФК Десна

Полузащитник Десны Владислав Калитвинцев рассказал, почему не смог закрепиться в составе киевского клуба.

"Много было разных факторов. Где-то и я травмирован был, где-то, возможно, не так работал, где-то с тренером не могли найти общий язык. Одним словом, если я не там, значит так надо. Значит, не дотягивал до уровня Динамо. Но, повторюсь, травмы тоже были причиной того, что я не заиграл в Киеве.

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Для меня было шагом вперед перейти в киевский Арсенал для того, чтобы иметь игровую практику. А потом сезон закончился, и на меня вышел главный тренер Десны Александр Рябоконь и предложил поработать вместе. Я долго не думал, согласился, потому что это было интересно.

Любому футболисту приятно, когда сам главный тренер тебя набирает и говорит, что хочет видеть тебя в команде. Это подкупает, и тебе сразу хочется прийти его команду. Рябоконь постоянно держит всех в напряжении, в хорошем смысле слова. И все понимают, за что играют и за кого", – поделился Калитвинцев в программе Футбольный формат.

К слову, Владислав провел 18 матчей в составе Десны в текущем сезоне, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

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Динамо Киев Динамо Киев Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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