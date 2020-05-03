Калитвинцев объяснил, почему решил выступать за сборную Украины

Бывший полузащитник "сине-желтых" Юрий Калитвинцев признался, почему выбрал именно украинскую сборную.

"Еще когда я выступал в Волгограде, Анатолий Бышовец пригласил играть за юношескую сборную бывшего СССР. И это было что-то невероятное! Потом Анатолий Федорович хотел видеть меня в составе национальной команды СНГ на шведском чемпионате Европы 1992 года, однако по независящим от меня причинам я туда не поехал.

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Затем был шанс сыграть за сборную России на американском чемпионате мира 1994 года, однако не сложилось: сначала не поехал на товарищеские матчи в США, потому что наставник Динамо Константин Бесков попросил тренера сборной Павла Садырина оставить меня в Москве; после этого там возникла скандальная ситуация с "письмом футболистов"; а затем команду возглавил Олег Романцев, не рассчитывавший на меня.

Когда я переехал в Киев, мне было уже 26, и я решил принять предложение Федерации футбола Украины. В общем я доволен выступлениями за национальную команду Украины: да, мы не пробились в финальные части чемпионатов мира или Европы, но играли против очень сильных команд – Германии, Португалии, Италии", – сказал Калитвинцев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, полузащитник выступал за "сине-желтых" с 1995 по 1999 годы и успел сыграть за это время 22 матча, в которых отметился одним голом.

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