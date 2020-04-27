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Екс-тренер збірної назвав 3-х українських наставників, які незаслужено сидять без роботи – усі грали за Динамо

27 квітня 22:22 1846 Читать на русском
Екс-тренер збірної назвав 3-х українських наставників, які незаслужено сидять без роботи – усі грали за Динамо
Семен Альтман / Фото з відкритих джерел

Відомий тренер Семен Альтман шкодує, що талановиті українські фахівці сьогодні практично не мають шансів реалізувати себе у тренерському ділі.

"З багатьма нинішніми президентами клубів професійному тренеру, який не відступає від своїх принципів, працювати дуже складно. Керівники думають, що все знають.

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Шкодую про те, що сьогодні без роботи залишається багато фахівців, у яких є щось своє. Ті ж Юрій Калітвінцев, Олександр Головко і Павло Яковенко. Вони не такі, як усі. Але це зараз нікому не потрібно", – сказав Альтман в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Нагадаємо, 74-річний фахівець здобував "бронзу" української першості з донецьким Металургом та одеським Чорноморцем, а також двічі ставав чемпіоном Молдови з Зімбру. До жовтня 2019 року працював зі збірною Молдови.

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Теги
Динамо Динамо Юрій Калітвінцев Юрій Калітвінцев Семен Альтман Семен Альтман Олександр Головко Олександр Головко Павло Яковенко Павло Яковенко
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