Півзахисник Десни Владислав Калітвінцев близький до відходу з чернігівського клубу та може пограти під керівництвом свого батька.

Калітвінцев має варіант з продовженням кар'єри в житомирському Поліссі, інформує Динамоманія.

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Цьому трансферу може посприяти те, що Владислав близький до статусу вільного агента. Окрім цього, Полісся очолює його батько, Юрій.

Нагадаємо, контракт Калітвінцева з Десною розрахований до 30 червня 2023 року. Раніше повідомлялося про значну заборгованість чернігівського клубу перед своїми гравцями. У поточному сезоні Владислав провів за сіверян 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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