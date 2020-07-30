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Скрипник прокоментував чутки щодо свого відходу із Зорі

15:01 - Читать на русском
Скрипник прокоментував чутки щодо свого відходу із Зорі
Віктор Скрипник / фото: ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив вірогідність свого відходу з клубу.

"1 серпня я повертаюся в Україну. Не можу сказати, що я кудись йду. У мене є дійсний контракт. У мене на руках немає жодної конкретної пропозиції. Імовірність того, що я залишуся, дуже висока, якщо мій договір не розірвуть.

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З приводу умов в Зорі – завжди є якісь питання, пропозиції щодо того, як розвиватися далі, що я вже й обговорюю з президентом. Ми зберемося і поговоримо", – поділився Скрипник в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Скрипник із Зорею посів третю сходинку УПЛ і гарантував клубу місце у групі Ліги Європи. Додамо, що фахівця сватають в СК Дніпро-1 на місце Дмитра Михайленка.

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Теги
Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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