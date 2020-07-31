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Калитвинцев может заменить Скрипника в Заре, – СМИ

15:25 - Читати українською
Калитвинцев может заменить Скрипника в Заре, – СМИ
Юрий Калитвинцев / фото из открытых источников

Если Виктор Скрипник покинет пост главного тренера луганской Зари, то команду может возглавить экс-наставник сборной Украины Юрий Калитвинцев.

Руководство луганчан рассматривает вариант с назначением 52-летнего специалиста, утверждает FootBoom.

Скрипник прокомментировал слухи относительно своего ухода из Зари

Заря изучает рынок на случай ухода Скрипника с должности наставника команды. В его услугах заинтересован СК Днепр-1. Тем временем претендентом на потенциально вакантную должность ранее называли экс-тренера Мариуполя Александра Бабича. Теперь Калитвинцев составит ему конкуренцию.

Уроженец российского Волгограда имеет опыт работы в Украине и России. В частности, экс-капитан киевского Динамо работал с Закарпатьем, сборной Украины U-19, Волгой из Нижнего Новгорода, московским Динамо, а в 2010-2011 гг. исполнял обязанности наставника национальной команды Украины.

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Заря Заря Юрий Юрий Калитвинцев
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