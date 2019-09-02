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Калініч орендований Ромою

20:19 630 Читать на русском
Калініч орендований Ромою
Нікола Калініч (ліворуч) / ФК Рома

Нападник мадридського Атлетіко Нікола Калініч перебрався до італійської Роми на правах оренди.

Трансфер 31-річного хорвата "вовки" оформили в останній день трансферного вікна, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Калініча взяли в оренду на сезон 2019/20. Римляни також отримали право викупити форварда в кінці сезону за 9 млн євро. У Серії А Калініч виступатиме під 19-м номером. Раніше він вже захищав кольори двох італійських клубів – Фіорентини та Мілана.

Хорватський нападник став гравцем Атлетіко торік, але так і не зміг закріпитися в основі "матрацників". У минулому сезоні в його активі лише 17 матчів (2 голи) в іспанській Ла Лізі.

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Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Рома Рома Трансфери Чемпіонату Іспанії Нікола Калініч Нікола Калініч Атлетіко Атлетіко
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