Рома віддала Шика в РБ Лейпциг

Форвард Роми Патрік Шик перебрався в РБ Лейпциг на правах оренди.

РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті повідомив про перехід форварда Роми Патріка Шика на правах річної оренди. "Червоні бики" мають право викупу.

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Чеський форвард не увійшов у плани нового наставника римлян Паулу Фонсеки, через що був змушений шукати нову команду для продовження кар'єри.

Рома у двох стартових турах зіграла внічию з Дженоа (3:3) та Лаціо (1:1). РБ виграв усі 3 матчі на старті сезону в Бундеслізі.

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