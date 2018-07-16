Калініч може отримати срібну медаль ЧС-2018

Нападник збірної Хорватії Нікола Калініч, який був виключений зі складу команди під час ЧС-2018, може отримати медаль за участь в турнірі.

Менеджер збірної Хорватії Томіслав Пачак повідомив, що форвард Нікола Калініч може отримати срібну медаль за участь в турнірі, якщо так вирішать футболісти команди, повідомляє ESPN.

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Після фінального матчу ЧС-2018 хорватська національна команда була нагороджена комплектом із 50 срібних нагород. У регламенті турніру не сказано, кому саме вони повинні бути вручені, тому екс-гравець Дніпра також має шанс отримати медаль.

Калініч покинув збірну Хорватії після першого матчу з Нігерією. Гравець відмовився виходити на заміну в кінці зустрічі, після чого головний тренер команди Златко Даліч прийняв рішення відправити його додому.