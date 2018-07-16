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Калинич может получить серебряную медаль ЧМ-2018

10:32 113 Читати українською
Калинич может получить серебряную медаль ЧМ-2018
Никола Калинич / фото: ФИФА

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич, который был исключен из состава команды во время ЧМ-2018, может получить медаль за участие в турнире.

Менеджер сборной Хорватии Томислав Пачак сообщил, что форвард Никола Калинич может получить серебряную медаль за участие в турнире, если так решат футболисты команды, сообщает ESPN.

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После финального матча ЧМ-2018 хорватский национальная команда была награждена комплектом из 50 серебряных наград. В регламенте турнира не сказано, кому именно они должны быть вручены, поэтому экс-игрок Днепра также имеет шанс получить медаль.

Калинич покинул сборную Хорватии после первого матча с Нигерией. Игрок отказался выходить на замену в конце встречи, после чего главный тренер команды Златко Далич принял решение отправить его домой.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Никола Калинич Никола Калинич
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