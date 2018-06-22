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Калініч виключений зі складу збірної Хорватії і не зіграє на ЧС-2018

18 червня 19:23 2957 Читать на русском
Калініч виключений зі складу збірної Хорватії і не зіграє на ЧС-2018
Нікола Калініч / Хорватія

Екс-форвард Дніпра Нікола Калініч покидає розташування збірної Хорватії і не зіграє на ЧС-2018

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прийняв рішення виключити форварда Ніколу Калініча зі складу національної команди за відмову вийти на заміну в матчі ЧС-2018 з Нігерією. Екс-форвард Дніпра залишає розташування збірної.

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"Під час матчу з Нігерією Калініч розминався і повинен був з'явитися на полі у другому таймі. Однак він заявив, що не готовий грати через проблеми зі спиною. Те ж саме відбулося під час товариського матчу з Бразилією в Англії, а також перед початком тренування в неділю.

Я змирився з цим, і оскільки мені потрібні гравці, які готові виходити на поле, я прийняв це рішення", – цитує Даліча офіційний сайт федерації футболу Хорватії.

ЧС-2018 1 тур

Хорватія - Нігерія: Субота 16 червня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 0
Нігерія
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ЧС 2018 Хорватія Хорватія Златко Даліч Златко Даліч Нікола Калініч Нікола Калініч Хорватія - Нігерія
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