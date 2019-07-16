Кафу має космічні борги – легенда Мілана на межі банкрутства

Легендарний бразильський захисник Кафу потрапив у боргову яму.

Бразильський суд конфіскував у екс-футболіста його майно, серед якого були 5 об'єктів нерухомості, повідомляє Marca.

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Боргову кризу Кафу спровокувала його компанія Capi Penta International Player, яку він заснував разом із своєю дружиною в 2004 році. Організація займалась просуванням кар'єр футболістів та різноманітних спортсменів.

"Це моя проблема. Я можу відмовитися від своєї власності, машини, будинків. Я хочу закрити свої борги", – прокоментував ситуацію Кафу.

Нагадаємо, Кафу відомий своїми виступами за Мілан та збірну Бразилії. 49-річний екс-захисник – єдиний гравець в історії, брав участь у трьох фіналах ЧС, два з яких Кафу виграв (у 1994 і 2002 роках).

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