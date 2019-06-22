toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кафу став амбасадором ЧС-2022

15:51 121 Читать на русском
Кафу став амбасадором ЧС-2022
Кафу / Reuters

Легендарний оборонець збірної Бразилії Кафу обраний послом чемпіонату світу-2022, що пройде в Катарі.

Спеціальна церемонія відбулася у рідному місті культового фулбека Сан-Паулу в присутності Хаві та Самуеля Ето'О, повідомляє офіційний сайт ЧС-2022.

Платіні звільнили з-під варти – його затримували у рамках розслідування вибору господаря ЧС-2022

"Для мене честь і привілей стати частиною команди, яка забезпечить проведення чемпіонату світу в Катарі. Чемпіонат світу відіграв провідну роль в моєму житті. Ви знаєте, я народився під час знаменитого матчу Бразилія – Англія на чемпіонаті світу 1970 року. Можна сказати, що це визначило мою долю – усе моє життя пов'язане зі спортом", – заявив Кафу.

До слова, знаменитий бразилець двічі ставав чемпіоном світу – в 1994-му та 2002-му. Мундіаль-2022 пройде в п'яти містах Катару в листопаді-грудні 2022 року.

blog_ava
Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986
17:45
3359
Теги
Світ ЧС-2022 Кафу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
9
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук