Кафу став амбасадором ЧС-2022

Легендарний оборонець збірної Бразилії Кафу обраний послом чемпіонату світу-2022, що пройде в Катарі.

Спеціальна церемонія відбулася у рідному місті культового фулбека Сан-Паулу в присутності Хаві та Самуеля Ето'О, повідомляє офіційний сайт ЧС-2022.

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"Для мене честь і привілей стати частиною команди, яка забезпечить проведення чемпіонату світу в Катарі. Чемпіонат світу відіграв провідну роль в моєму житті. Ви знаєте, я народився під час знаменитого матчу Бразилія – Англія на чемпіонаті світу 1970 року. Можна сказати, що це визначило мою долю – усе моє життя пов'язане зі спортом", – заявив Кафу.

До слова, знаменитий бразилець двічі ставав чемпіоном світу – в 1994-му та 2002-му. Мундіаль-2022 пройде в п'яти містах Катару в листопаді-грудні 2022 року.