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Кафу имеет космические долги – легенда Милана на грани банкротства

14:50 66 Читати українською
Кафу имеет космические долги – легенда Милана на грани банкротства
Кафу / Фото A.Bola

Легендарный бразильский защитник Кафу попал в долговую яму.

Бразильский суд конфисковал у экс-футболиста его имущество, среди которого было 5 объектов недвижимости, сообщает Marca.

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Долговой кризис Кафу спровоцировала его компания Capi Penta International Player, которую он основал вместе со своей женой в 2004 году. Организация занималась продвижением карьер футболистов и различных спортсменов.

"Это моя проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, домов. Я хочу закрыть свои долги", – прокомментировал ситуацию Кафу.

Напомним, Кафу известный своими выступлениями за Милан и сборную Бразилии. 49-летний экс-защитник – единственный игрок в истории, который участвовал в трех финалах ЧМ, два из которых Кафу выиграл (в 1994 и 2002 годах).

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