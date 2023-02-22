У наставника "червоних дияволів" Еріка Тен Хага є кілька травмованих гравців перед матчем-відповіддю в Лізі Європи.

Манчестер Юнайтед відправиться в Барселону не в повному складі. Як повідомляє The Athletic, три гравці не встигнуть відновитися до матчу в Лізі Європи.

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Захисник Харрі Магуайр ще лікує травму коліна, а вінгер Антоні та нападник Марсьяль, які не грали з початку лютого, досі відчувають дискомфорт.

Матч-відповідь плей-офф Ліги Європи проти Барселони запланована на четвер 23 лютого. Нагадає, що в першому грі команди переможця не виявили, зустріч закінчилась з рахунком 2:2.

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