У наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага есть несколько травмированных игроков перед ответным матчем в Лиге Европы.

Манчестер Юнайтед встретится с Барселоной не в полном составе. Как сообщает The Athletic, три игрока не успеют восстановиться к матчу в Лиге Европы.

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Защитник Харри Магуайр еще лечит травму колена, а вингер Антони и нападающий Марсьяль, не игравшие с начала февраля, до сих пор испытывают дискомфорт.

Ответный матч плей-офф Лиги Европы против Барселоны запланирован на четверг 23 февраля. Напомним, что в первой игре команды победителя не виявили, встреча закончилась со счетом 2:2.

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