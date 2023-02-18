Як Хаві "зливав" матч проти МЮ: цирк у захисті, слабкий Лєвандовскі та кадровий жах Барси на Олд Траффорд
06:00 - Читать на русском
Барселона дещо розчарувала фанатів та аналітиків виступом у домашній грі плей-офф Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.
50’ Маркос Алонсо
76’ Рафінья
Маркус Рашфорд 53’
Жюль Кунде 59’
50’ Маркос Алонсо
53’ Маркус Рашфорд
59’ Жюль Кунде
76’ Рафінья
Хаві виставив експериментальний захист, який не витримав жодної критики. Атака теж не виблискувала, зокрема, черговий "сірий" поєдинок провів Роберт Лєвандовскі. Перед матчем-відповіддю на Олд Траффорд проблем може стати ще більше, адже Барселона втратила низку ключових гравців.
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