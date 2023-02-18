Барселона дещо розчарувала фанатів та аналітиків виступом у домашній грі плей-офф Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Хаві виставив експериментальний захист, який не витримав жодної критики. Атака теж не виблискувала, зокрема, черговий "сірий" поєдинок провів Роберт Лєвандовскі. Перед матчем-відповіддю на Олд Траффорд проблем може стати ще більше, адже Барселона втратила низку ключових гравців.

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