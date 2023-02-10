Жирона Віктора Циганкова завітала в гості до Кадіса на поєдинок 21-го туру чемпіонату Іспанії. Чи потрапив українець у стартовий склад, дізнавайтесь у цій новині.

Гравець збірної України вже дебютував за Жирону у минулому турі проти Валенсії (1:0) та допоміг каталонцям втримати перемогу, хоч і не відзначився результативними діями. Сьогодні Віктор знову залишається у запасі й чекатиме свого шансу по ходу гри.

Циганков опинився на афіші матчу Ла Ліги – визнання для українця після дебюту за Жирону

Проведення зустрічі було під питанням, адже у провінції Кадіс вже добу тримається помаранчевий рівень тривоги через потужний вітер, пориви якого сягали аж 90 км/год. Попри це, матч все ж стартує о 22:00 за київським часом.

Футбол 24 традиційно проводить текстову онлайн-трансляцію, переглянути дуель наживо можна на сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки.

Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Гутьєррес, Бернарду, Буено, Мартінес – Вілья, Ромеу, А. Гарсія, Мартен – Кастельяно, Б. Гарсія.

Запасні: Артеро, Фуідіас, Рока, Кальєнс, Камара, Каррера, Рікельме, Карлос, Хуанпе, Циганков.

10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу