Жирона Віктора Циганкова може так і не вийти на сьогоднішній гостьовий поєдинок проти Кадіса.

У провінції Кадіс вже добу тримається помаранчевий рівень тривоги через потужний вітер, інформує Marca.

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Сьогодні о 22:00 повинен розпочатися поєдинок проти Жирони, за яку виступає українець Віктор Циганков. Втім, рішення про його проведення буде ухвалюватися вже безпосередньо перед стартовим свистком. Головний арбітр Хуан Пулідо Сантана спільно з місцевою владою визначить, чи безпечно командам виходити на поле. Пориви вітру в Кадісі за останні години перевищували 90 км/год.

Нагадаємо, наразі Циганков може похизуватися лише 15 хвилинами проти Валенсії. До цього українець двічі потрапляв у заявку, але так і не виходив на поле.

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