Леванте розгромив Хетафе у матчі із двома вилученнями
В рамках суботньої програми 12-го туру іспанської Прімери Хетафе на виїзді розгромно поступився Леванте. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 12-й тур
Леванте – Хетафе – 3:0
Голи: Рожер, 5, Гомес, 17, Де Фрутос, 57
Вилучення: Чема, 7, Даконам, 77 (друга жовта) (Хетафе)
Севілья – Реал Мадрид – початок о 17:15
Атлетіко – Вальядолід – початок о 19:30
Ігровий день в іспанській Прімері відкривав поєдинок Леванте – Хетафе. Вже на 5-й хвилині "жаби" відкрили рахунок завдяки голу Рожера, а через дві хвилини гості ще й залишились у меншості – пряму червону за грубий фол отримав Чема. Господарі успішно використовували перевагу і на 17-й рахунок збільшив Гомес – 2:0.
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Після перерви Де Фрутос з меж карного майданчика потужно вистрілив під поперечину, збільшивши перевагу до розгромної. Гравці Хетафе намагались нав'язувати боротьбу, але вийти з оборони ніяк не вдавалось. Під завісу поєдинку другу жовту отримав Даконам і "жаби" кинулись добивати суперника, але більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Леванте – 3:0.