В рамках суботньої програми 12-го туру іспанської Прімери Хетафе на виїзді розгромно поступився Леванте. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 12-й тур

Леванте – Хетафе – 3:0

Голи: Рожер, 5, Гомес, 17, Де Фрутос, 57

Вилучення: Чема, 7, Даконам, 77 (друга жовта) (Хетафе)

Севілья – Реал Мадрид – початок о 17:15

Атлетіко – Вальядолід – початок о 19:30

Ігровий день в іспанській Прімері відкривав поєдинок Леванте – Хетафе. Вже на 5-й хвилині "жаби" відкрили рахунок завдяки голу Рожера, а через дві хвилини гості ще й залишились у меншості – пряму червону за грубий фол отримав Чема. Господарі успішно використовували перевагу і на 17-й рахунок збільшив Гомес – 2:0.

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Після перерви Де Фрутос з меж карного майданчика потужно вистрілив під поперечину, збільшивши перевагу до розгромної. Гравці Хетафе намагались нав'язувати боротьбу, але вийти з оборони ніяк не вдавалось. Під завісу поєдинку другу жовту отримав Даконам і "жаби" кинулись добивати суперника, але більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Леванте – 3:0.

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