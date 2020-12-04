"Ми в курсі ситуації з Мессі. Якщо і є людина, яка може прийняти рішення про своє майбутнє, то це сам Лео.

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Мене не цікавлять коментарі ззовні, але коментарі, які надходять із клубу, не допомагають нам знайти душевний спокій, яке нам потрібно. Ми не можемо контролювати коментарі ззовні, але коментарі зсередини – це інше", – поділився Куман у коментарі Marca.

Нагадаємо, виконувач обов'язків президента Барселони Карлес Тускетс зазначив, що погодився би на продажу Ліонеля Мессі влітку 2020 року. Причиною такої заяви є катастрофічна фінансова ситуація каталонського клубу.

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