Ельче перервав 5-матчеву серію поразок у чемпіонаті Іспанії 2022/23, відібравши важливі для Кадіса очки на виїзді (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Ельче підходив до виїзного поєдинку проти Кадіса із 16-матчевою безвиграшною серією у Ла Лізі. Ну, тобто, команда взагалі жодного разу не перемогла, а в останніх п'яти турах вона ще й зазнала п'ятьох поразок. Для "жовтої субмарини" кращого суперника не могло і бути – у випадку звитяги над аутсайдером "підводники" покинули б зону вильоту.

Для Кадіса все почалося круто. Вже на 7-й хвилині Браян Окампо фантастичним дальнім ударом вивів господарів уперед. Втім, далі все пішло не настільки круто.

Андалусійці дійсно були активнішими активності, але не набагато – 16-12 за ударами при вдвічі вищому показнику очікуваних голів і 50% володіння. Найкращий момент подвоїти перевагу змарнував Карселен, який з дистанції влучив у праву стійку.

Ельче впирався, не бажаючи віддавати очки. Наприкінці першого тайму Мілья навіть міг забити у відповідь, але тепер каркас зіграв за господарів. Тим не менш, на 81-й хвилині гості добилися свого: свіжий Понсе замкнув подачу Лаутаро Бланко Лещука, зрівнявши рахунок – 1:1! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця!

Кадіс набрав 16 очок і не покинув зону вильоту, розташувавшись на 18-й позиції. До рятівної 17-ї сходинки не вистачає всього одного залікового балу. Ельче з 5 пунктами в активі залишається на дні й готується до Сегунди.