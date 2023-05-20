Вальядолід в рамках 34-го туру Ла Ліги зазнав дуже неприємної поразки від Кадіса (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч мав характеру битви за виживання. За підсумками туру обидві команди ризикували опуститись у зону вильоту, тож відповідальність була шаленою. Саме тому зустріч прийшла за невеликої кількості моментів.

В першому таймі Кадіс був значно активнішим, що вилилось у пенальті – втім, Алькарас його не реалізував. Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло, а от у другому таймі гра вирівнялась. Втім, саме за такого сценарію "жовта субмарина" змогла забити два м'ячі. Обидва в активі Тео Бонгодна.

На 80-й хвилині Вальядолід ще й у меншості залишився. Червону картку отримав екс-карпатівець Мартін Онгла. Після цього "ла віола" вже не мала шансів на камбек. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу господарів.

Кадіс набрав 39 очок і піднявся на чотирнадцяту позицію. Що найбільш важливо, "підводники" відірвались від зони вильоту на чотири залікових бали. Вальядолід залишився в одному пункті від трійки аутсайдерів.

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