Вальядолид в рамках 34-го тура Ла Лиги потерпел очень неприятное поражение от Кадиса (0:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Матч имел характер битвы за выживание. По итогам тура обе команды рисковали опуститься в зону вылета, поэтому ответственность была бешеной. Именно поэтому встреча прошла при небольшом количестве моментов.

В первом тайме Кадис был значительно активнее, что вылилось в пенальти – впрочем, Алькарас его не реализовал. Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло, а вот во втором тайме игра выровнялась. Впрочем, именно при таком сценарии "желтая субмарина" смогла забить два мяча. Оба в активе Тео Бонгонда.

На 80-й минуте Вальядолид еще и в меньшинстве остался. Красную карточку получил экс-карпатовец Мартин Онгла. После этого "ла виола" уже не имела шансов на камбэк. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу хозяев.

Кадис набрал 39 очков и поднялся на четырнадцатую позицию. Что наиболее важно, "подводники" оторвались от зоны вылета на четыре зачетных балла. Вальядолид остался в одном пункте от тройки аутсайдеров.

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