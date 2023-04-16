Реал зумів легко здолати Кадіс у 29-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Мадридці довго намагались забити, але м'яч все ніяк не йшов у ворота. Вдалось це зробити аж наприкінці. Начо та Асенсіо дальніми ударами подарували перемогу Реалу протягом 4 хвилин.

Реал переміг аутсайдера перед виїздом у Лондон – 35 ударів, 2 стійки Бензема та шедевр Начо допомогли дотиснути Кадіс

Результат абсолютно заслужений, адже "бланкос" тотально тиснули – 70% володіння м'ячем, аж 35 ударів проти 12. Перемога дозволила набрати 62 очки й скоротити відставання від Барселони до десяти. Кадіс залишився п'ятнадцятим.