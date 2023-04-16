Кадіс – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу з 47 ударами
16 квітня 12:30 - Читать на русском
Реал зумів легко здолати Кадіс у 29-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
завершено
Начо 72’
Марко Асенсіо 76’
72’ Начо
76’ Марко Асенсіо
Мадридці довго намагались забити, але м'яч все ніяк не йшов у ворота. Вдалось це зробити аж наприкінці. Начо та Асенсіо дальніми ударами подарували перемогу Реалу протягом 4 хвилин.
Реал переміг аутсайдера перед виїздом у Лондон – 35 ударів, 2 стійки Бензема та шедевр Начо допомогли дотиснути Кадіс
Результат абсолютно заслужений, адже "бланкос" тотально тиснули – 70% володіння м'ячем, аж 35 ударів проти 12. Перемога дозволила набрати 62 очки й скоротити відставання від Барселони до десяти. Кадіс залишився п'ятнадцятим.
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