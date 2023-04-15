Кадіс у домашньому матчі 29-го туру Ла Ліги приймав мадридський Реал, не зумівши уникнути поразки (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Реал вже не має турнірної мотивації у Ла Лізі, але потреба перемагати у чемпіонаті нікуди не зникла. По-перше, необхідно було реабілітуватись за фіаско з Вільяреалом. По-друге, лідери "вершкових" зацікавлені у покращенні своїх рекордів.

Стадіон "Нуево Міранділья" у Кадісі здавався ідеальним полігоном для настрілу високих цифр. Втім, із андалусійською "жовтою субмариною" не все так просто – цей колектив завжди дає бій грандам, а тиждень тому "підводники" розбили Бетіс на його ж полі.

Необхідність поваги до такого суперника була підтверджена вже на 12-й хвилині, коли Еспіно увірвався на лівий край штрафного та пробив у дальню стійку!

Втім, це був останній реально гольовий момент Кадіса у зустрічі, що й не дивує. Можна ще пригадати дальній удар Алькараса, після якого Куртуа відбив м'яч перед собою, та перспективний простріл наприкінці зустрічі. Куртуа виручив і тут.

Іншою характерною особливістю "жовтої субмарини" є живучість під тиском. Частково її пояснює майстерна гра Ледесми у воротах, однак здебільшого все зводиться до аномалій – гранди або перестають нормально грати, або марнують десятки моментів. Реал на "Нуево Мірандільї" обрав другий варіант.

Перелічувати усі гольові нагоди мадридців не має сенсу, адже тоді доведеться описувати кожні 3-4 хвилини матчу. Перевагу "вершкових" продемонструють цифри.

У першому таймі підопічні Карло Анчелотті завдали 16 ударів, з яких 11 пройшли з меж штрафного – 6 поцілили у площину, а Бензема ще й у стійку влучив. Відкрити рахунок не вдалося.

За 25 хвилин другого тайму Реал додав у актив ще 8 пострілів – 5 були проведені з меж карного майданчика, а ще 2 взагалі із воротарського. П'ять разів "бланкос" поцілили у площину, а Бензема знову пробив у каркас. І це ще в статистику не пішли небезпечні атаки без логічного завершення.

Втім, кількість таки перейшла у якість. 25-й удар, як 25-й кадр, залишився непоміченим для ока Ледесми. Реал відкрив рахунок на 72-й хвилині завдяки шикарному лонгшоту від Начо, а на 76-й Асенсіо увірвався в карний майданчик і подвоїв перевагу "бланкос". 2:0!

Кадіс дивом не зазнав розгрому. Підсумкова статистика нарахувала аж 35 пострілів по воротах Кадіса (11 у площину), які потягнули аж на 3,2 xG. Мадридці створили 7 явних гольових нагод та видали 92-відсоткову точність передач.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реала, що неабияк тішить Карло Анчелотті перед виїздом у Лондон на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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