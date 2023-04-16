Кадис – Реал – 0:2 – видео голов и обзор матча с 47 ударами
16 апреля 12:30 - Читати українською
Реал сумел легко одолеть Кадис в 29 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
завершено
Начо 72’
Марко Асенсио 76’
72’ Начо
76’ Марко Асенсио
Мадридцы долго пытались забить, но мяч все никак не шел в ворота. Удалось это сделать в конце. Начо и Асенсио дальними ударами подарили победу Реалу в течение 4 минут.
Реал победил аутсайдера перед выездом в Лондон – 35 ударов, 2 стойки Бензема и шедевр Начо помогли дожать Кадис
Результат абсолютно заслуженный, ведь "бланкос" тотально давили – 70% владения мячом, 35 ударов против 12. Победа позволила набрать 62 очка и сократить отставание от Барселоны до десяти. Кадис остался пятнадцатым.
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