Мадридцы долго пытались забить, но мяч все никак не шел в ворота. Удалось это сделать в конце. Начо и Асенсио дальними ударами подарили победу Реалу в течение 4 минут.

Реал победил аутсайдера перед выездом в Лондон – 35 ударов, 2 стойки Бензема и шедевр Начо помогли дожать Кадис

Результат абсолютно заслуженный, ведь "бланкос" тотально давили – 70% владения мячом, 35 ударов против 12. Победа позволила набрать 62 очка и сократить отставание от Барселоны до десяти. Кадис остался пятнадцатым.